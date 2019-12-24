Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'da görevi başındaki polis ekiplerince durumundan şüphelenilen kişiler durdurularak üst araması gerçekleştirildi.

24.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:50 Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok
'da görevi başındaki polis ekiplerince durumundan şüphelenilen kişiler durdurularak üst araması gerçekleştirildi. 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından durumundan şüphelenilerek dur ihtarında bulunulan ticari araç durmayarak istikametine doğru süratle kaçmaya başladı. Bunun üzerine takip edilen araç durdurularak, araç sürücüsü Y.E.O.'nun üzerinde ve araçta arama yapıldı. Aramada 193 gram skunk maddesi, 12 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL ele geçirildi. Y.E.O. isimli şüpheli gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çerkezköy ilçesinde durumundan şüphelenilen E.O. isimli şahsın yapılan üst aramasında 0,94 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Şarköy ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan U.D. isimli şahıstan 2 fişek halinde 1.39 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:48   Minik öğrenciler şehrin göbeğinde doğayla iç içe geleceğe hazırlanıyor - Haberler
11:45   Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu - Haberler
11:40   Pitbull saldırısına uğrayan çocuğu böyle kurtardı - Haberler
11:40   Anılarını taşıyan otobüsü hurda olmaktan kurtardılar - Haberler
11:37   Jandarma aileyi ikna etti, terörist kamptan kaçarak teslim oldu - Haberler
11:16   Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi - Haberler
11:15   Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi - Haberler
11:13   Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
11:01   Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek - Haberler
24.12.2019 11:57:12