Tekirdağ'da Uyuşturucuya Geçit Yok: 6 Gözaltı

Tekirdağ
'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis
ekiplerince yapılan çeşitli operasyon ve uygulamalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesinde belirtilen bir adres üzerinde durdurulan araç içerisinde polis ekiplerince B.Ç. ve E.A. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 41 fişek 12 gram kokain maddesi ele geçirilirken, 2 zanlı da yakalanarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Çorlu ilçesinde belirtilen bir adres üzerinde de İ.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında da 173 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ayrıca E.Ş. ve A.M. isimli zanlılar üzerinde de yapılan üst aramasında 15 fişek 10,5 gram eroin ve 5 fişek 1,50 gram maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan Çerkezköy
ilçesinde de belirtilen bir adreste N.Y. isimli bir şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 4,32 gram bonzai ve 2,80 gram da esrar ele geçirildi. Zanlı hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Çorlu,Polis,Tekirdağ
Kaynak: İHA