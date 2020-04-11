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Tekirdağ'da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın etti

Tekirdağ'da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın ettiKORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını duyanlar, Tekirdağ ve ilçelerinde fırın ve bakkallara akın etti.

11.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:14
Tekirdağ 'da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın etti
KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağını duyanlar, Tekirdağ ve ilçelerinde fırın ve bakkallara akın etti. Şarköy ilçesinde polis, 'Sokağa çıkma yasağı sadece 2 günlüğüne ilan edildi. Şu anda panik yapmanızı, stres yapmanızı bir pozisyon yok. İki günde kimse açlıktan ölmez. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun gerektirecek' anonsları yaptı.
İçişleri Bakanlığı, bu gece saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirdi. Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ekmek almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kentte kapalı olan fırınlar da vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için işyerlerini açarak ekmek üretti. Vatandaşlar diğer ihtiyaçlarını karşılamak için bakkallar ve akaryakıt istasyonlarındaki marketlere hücum etti.
Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri fırın ve bakkalların önünde oluşturdukları uzun kuyruklarda sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Tekirdağ il merkezinde polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık uyarı yaptı.
Çorlu ilçesinde Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, fırın önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi. Yiğit, vatandaşlara, 'Panik yapacak bir durum yok, yarın fırınlar açık ve emek çıkacak' dedi.
ŞARKÖY'DE POLİS ANONS YAPTI
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vatandaşların fırın ve bakkallara akın etmesi üzerine polis ekipleri uyarı anonsları yaptı. Yapılan anonsların birinde, 'Sokağa çıkma yasağı sadece 2 günlüğüne ilan edildi. Şu anda panik yapmanızı, stres yapmanızı bir pozisyon yok. İki günde kimse açlıktan ölmez. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun gerektirecek' denildi. Tekirdağ’da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Tekirdağ, Polis, Güncel
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