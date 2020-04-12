Tekirdağ'da Vefa Destek Grubu'na günde 1600 çağrı

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan Tekirdağ 'da evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılar iki günde 5 kat arttı. Merkeze, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı yarım istiyorum ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" diye soran aramalar da geliyor.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çağrı hattına günde ortalama 1600 arama geldiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte gelen talep sayını 5 kat arttığı kentte, vatandaşların talepleri yerine getirilmeye devam ediyor.

Gelen talepler arasında bazı ilginç istekler de yer alıyor. Çağrı hattını arayanlar arasında "Televizyonun kumandası bozuldu, yardımcı olur musunuz", "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu", "3 kilo balık alır mısınız?", "Tansiyonum çıktı ne yapmam gerekiyor" gibi soru ve talepler de geliyor.

Taleplerin artması üzerine, çağrı hattına personel takviyesi de yapıldı. Yetkililer, 155 Polis Çağrı Merkezi'ne de günde ortalama 200 ile 300 arasında talebin geldiğini belirterek, sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu sayının günlük 1600'e çıktığını söyledi.