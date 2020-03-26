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Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 4 bin 928 vatandaşa hizmet verdi

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 4 bin 928 kişiye hizmet verdi.

26.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:08
Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 4 bin 928 vatandaşa hizmet verdi
Tekirdağ 'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 4 bin 928 kişiye hizmet verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için, il merkezinde Vali Aziz Yıldırım, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Bugüne kadar 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları aracılığıyla ilgililere ulaşarak talepte bulunan 4 bin 928 kişinin ihtiyaçları karşılandı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kuruma kayıtlı olup ödeme gücü bulunmayan ihtiyaç sahiplerine de erzak yardımı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

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