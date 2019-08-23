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Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktı

Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde üretim yapılmayan bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıkan yangında depo kullanılmaz hale geldi.

23.08.2019 23:30
Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktı
Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üretim yapılmayan bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıkan yangında depo kullanılmaz hale geldi.
Malkara'da Keşan karayolu üzerinde kullanılmayan bir bitkisel yağ fabrikası deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yağ deposu kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktı

bitkisel yağ, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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