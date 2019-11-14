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Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralıTEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.

14.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:58
Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Muratlı karayolunun Yeşilsırt yakınlarında meydana geldi. Muratlı'dan Tekirdağ yönüne giden Cengiz A.'nın kullandığı 16 LLV 53 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkması üzerine karşı yönden gelen Mesut Özbutak, idaresindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Şiddetli çarpışmada hafif ticari araç takla atarak yol kenarına devrildi. Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Cevriye Özbudak ile Azize Özbudak, araç içinde sıkışarak hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mesut Özbudak ile hafif ticari araçta bulunan Cengiz A. ile Temel İ. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri de ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

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Kaynak: DHA


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