Tekirdağ'da yangın

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi Dibek Sokakta metruk binadan duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis
bina çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının binaya atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Süleymanpaşa
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Kaynak: AA