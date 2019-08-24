Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

24.08.2019 15:22 Tekirdağ'da yangın
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ- İstanbul yolundaki Beyazköy mevkisinde, yüksek gerilim hattından kopan teller nedeniyle otluk alanda yangın çıktı.
Tatil sitelerinin bulunduğu alanda çıkan yangına bölgedeki vatandaşlar, hortumla su tutarak müdahale etti.
Polis ve jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bazı noktalarında ağaçların da bulunduğu 5 dönüm otluk alan zarar gördü.
Tatil sitelerinde kalan Halil Balkan, gazetecilere, yangın nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Evimde oturuyordum, bir anda alevlerin çıktığını gördük. Bir baktım alevler bizim siteye doğru gelmeye başladı. Site sakinleri olarak yangına müdahale etmeye çalıştık. Hortumlarla kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmeye çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Süleymanpaşa, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17   7 metre çapında obruk oluştu - ESKİŞEHİR
16:16   (görüntülü) lösemili yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:16   Erciş'te istişare toplantısı
16:15   Nevzat Özkan: "Yeni Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir"
16:15   Başkan Sarıkurt: "Herkesin 'iyi ki Çorlu'da yaşıyorum' diyeceği bir Çorlu için yola çıktık"
16:15   Lösemili Yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:14   "Dijital dünyanın eğitim modeli; Anadolu 5.0"