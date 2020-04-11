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Tekirdağ'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:05
Tekirdağ'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Tekirdağ 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Tekirdağ, Güncel
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