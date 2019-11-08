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Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü

Tekirdağ'da iddiaya göre yol kenarında yürüyen bir şahıs araba çarpması sonucu 15 metre savrularak hayatını kaybetti.

08.11.2019 00:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:27 Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü
Tekirdağ'da iddiaya göre yol kenarında yürüyen bir şahıs araba çarpması sonucu 15 metre savrularak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yayaya çarpan sürücünün kayıplara karıştığı belirtildi.

Olay, Muratlı-Tekirdağ kara yolunun 9. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen sürücüler refüjde yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, refüjde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay mahalline gelen jandarma ve bölge trafik ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak şahsın yol kenarında yürürken araba çarpması sonucu yaklaşık 15 metre savrularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şahsın şizofren hastası N.A. olduğu öğrenildi. Şahsa çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, N.A.'nın cesedinin incelemelerin ardından adli tıpa gönderileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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