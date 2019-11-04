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Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 40 kişi hastanelik oldu (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMATekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nce kentte dün akşam ıspanak yedikten sonra 40 kişinin, zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu açıklandı.

04.11.2019 17:03Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 40 kişi hastanelik oldu (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nce kentte dün akşam ıspanak yedikten sonra 40 kişinin, zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir" denildi.



İl Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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