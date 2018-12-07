Tekirdağ'da Yemen İçin Yardım Toplandı

Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından Yemen
için başlatılan kampanya için Tekirdağ
'daki camilerde yardım toplandı. Diyanet İşleri
Başkanlığınca, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için cuma namazının ardından Süleymanpaşa
ilçesinde Orta Cami'de cemaatten yardım talebinde bulunuldu.
Ayrıca, yardım etmek isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunulabileceği de belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı,Tekirdağ,Yemen
07 Aralık 2018 Cuma 13:58