07 Aralık 2018, 13:58
»»

Tekirdağ'da Yemen İçin Yardım Toplandı

Tekirdağ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yemen için başlatılan kampanya için Tekirdağ'daki camilerde yardım toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yemen için başlatılan kampanya için Tekirdağ'daki camilerde yardım toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için cuma namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde Orta Cami'de cemaatten yardım talebinde bulunuldu.

Ayrıca, yardım etmek isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunulabileceği de belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı,Tekirdağ,Yemen
07 Aralık 2018 Cuma 13:58