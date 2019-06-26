26.06.2019 18:20
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Tekirdağ'da yıkımda zarar gören bina tahliye edildi

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, belediye ekiplerince yıkılan bir binanın yanında bulunan ve zarar gören apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, belediye ekiplerince yıkılan bir binanın yanında bulunan ve zarar gören apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Cemaliye Mahallesi Şehit Özmen Sokak üzerinde bulunan bazı binalar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edildi. İstimlak çalışması sonrası bir binanın yıkımının gerçekleştiği sırada diğer binalara da zarar geldi.
Kiriş ve kolon yapısı bozulan ve çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalan binada yaşayan sakinler tahliye edildi.
Yaşadıkları binanın zarar gördüğü için belediye tarafından evlerinden tahliye edildiklerini söyleyen apartman sakinlerinden Cansın Kantarcı, yardım beklediklerini kaydetti.
Kantarcı, "Binanın biri yıkılırken bizim yaşadığımız binanın da bir kısmı zarar gördü. Bizi, çökme tehlikesine karşı apar topar tahliye ettiler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten ve belediyeden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Çorlu , Tekirdağ , Güncel

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