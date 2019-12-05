Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Haberler

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta ve evde toplamda 200 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

05.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:21Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta ve evde toplamda 200 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yavuz Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda TAPDK belgesi olmadan, açık olarak alkollü içki satışı yaptığı bilgisi edinilen R.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 155 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

45 litre daha ele geçirildi

Polis ekiplerince arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 45,5 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs R.A. hakkında 5607 Sayılı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:28 Bakan Soylu: Eleştiriler kızımızın (Ceren Özdemir) geri dönmesini sağlamayacak - Haberler
14:26 Türk kardiyologlara büyük ödül - Haberler
14:25 Yeni Zelanda'da porno raporu: Erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrı sorun teşkil ediyor - Haberler
14:24 Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi - Haberler
14:24 Muğla'da beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
13:29 Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı - Haberler
12:55 Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı - Haberler
5.12.2019 14:37:20