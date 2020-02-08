Haberler » Güncel » Tekirdağ'da yoğun kar yağışı - Haber

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

08.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:47Tekirdağ'da yoğun kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 'da da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da sevinçle karşıladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli'den sonra Tekirdağ'ın ilçe merkezi Süleymanpaşa'da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da kar yağışını sevinçle karşıladı. Kar yağışı nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler de ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
23:59  Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
8.02.2020 01:31:23