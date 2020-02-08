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Tekirdağ'da yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

08.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 'da da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da sevinçle karşıladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli'den sonra Tekirdağ'ın ilçe merkezi Süleymanpaşa'da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar da kar yağışını sevinçle karşıladı. Kar yağışı nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler de ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
(Halil Dağ/İHA)
Tekirdağ'da yoğun kar yağışı

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA


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