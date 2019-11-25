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Tekirdağ'da yoğun sis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

25.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:27Tekirdağ'da yoğun sis
'ın ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Çorlu'da vatandaşlar yeni güne sisle başladı. Yoğun sis nedeniyle binaların adeta sisin içinde kaybolduğu ilçede evlerinden sabah erken saatlerde çıkanlar sisin olumsuz etkilerini yaşadı.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede trafik ekipleri de olası kazaların önüne geçmek için tedbir aldı.

Güneşin yüzünü göstermesi ve saatin ilerlemesi ile birlikte sis etkisini yitirdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Sabah, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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