Haberler » Güncel » Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı - Haber

Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

16.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:20Tekirdağ'da yoğun sis kaza getirdi: 1'i bebek 5 yaralı
'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy-Saray yolunda Büyükyoncalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis nedeniyle 34 FE 5779 plakalı otomobil ve 59 RF 631 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan biri bebek toplamda 5 kişi yaralandı. Olayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda aksamalar meydana geldi. Her iki aracın yoldan çekilmesi ile yol normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38 Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haber
14:38 SAİNT ANTOİNE KİLİSESİ'NDE 'ANGEL' SERGİSİ - Haber
14:38 ADLİ TIP, İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI - Haber
14:38 Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'si Avrupa'ya ihraç ediliyor - Haber
14:38 Pakistan'da eyalet parlamentosu önünde LPG'li araçta patlama oldu - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
16.12.2019 14:40:45