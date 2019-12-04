Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe - Haberler

Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde polisin düzenlediği "Özdemir" isimli uyuşturucu operasyonuyla 2 kişi tutuklanırken, 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

04.12.2019 01:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 01:28Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
'ın İlçesinde polisin düzenlediği "Özdemir" isimli uyuşturucu operasyonuyla 2 kişi tutuklanırken, 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledikleri şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği "Özdemir" isimli uyuşturucu operasyonu ile O.U ve A.A isimli şüpheliler ile bu şüphelilerden uyuşturucu madde alarak kullanan 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 34 Adet Crax cinsi uyuşturucu hap ile 1 Adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan O.U ve A.A. isimli iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, emniyetteki sorgularında edinilen bilgi uyarınca İstanbul'dan kendilerine uyuşturucu madde temin ettikleri öğrenilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:23 Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe - Haberler
01:00 TBMM Genel Kurulu'nda 'veto' tartışması - Haberler
00:39 Emirdağ'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Haberler
00:20 Trump'ın azil süreciyle ilgili rapor açıklandı: "Görevi suistimal ettiğine dair güçlü kanıtlar var" - Haberler
00:18 3 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
22:53 Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti - Haberler
22:28 Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan - Haberler
22:17 Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi - Haberler
22:04 Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti - Haberler
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş - Haberler
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
16:13 37 milyonun üzerinde basılan yılbaşı biletlerinin 11 milyonu satıldı
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
4.12.2019 02:07:12