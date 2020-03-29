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Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

29.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:11
Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon
Tekirdağ 'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 37 fişek eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 230 TL ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

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