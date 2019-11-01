Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01.11.2019 10:49Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil virajda çarpıştı. Kaza yapan araçlara bir araç daha çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan İbrahim Büyükpınar'a (58) ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükpınar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:09 Rize'de bir binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor
16:08 Konya'da sokağa bırakılmış 3 kardeş bebek bulundu
16:07 Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
16:06 Güvenlik kaynakları, TSK tarafından Resulayn ve Tel Abyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
16:07 Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...
16:05 Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı
16:04 Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
1.11.2019 16:16:54