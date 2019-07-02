02.07.2019 13:13
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 6 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ 'da zincirleme kaza: 6 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Emrah Evran'ın kullandığı 06 AK 555 plakalı lüks araç, Hüseyin Çelik 'in kullandığı 59 LG 732 plakalı otomobil ve Erol Kav'ın kullandığı 59 LJ 604 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Emrah Evran'ın aracında bulunan Arzu Evran ve K.E. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.Tekirdağ'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Kaynak: İHA
Tekirdağ , Malkara , 3. Sayfa

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