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Tekirdağ'daki devlet hastanelerine beyaz eşya desteği

Tekirdağ ve ilçelerindeki devlet hastanelerine beyaz eşya ve küçük ev aletleri desteğinde bulunuldu.

26.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:18
Tekirdağ'daki devlet hastanelerine beyaz eşya desteği
Tekirdağ ve ilçelerindeki devlet hastanelerine beyaz eşya ve küçük ev aletleri desteğinde bulunuldu.
Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakarca halka hizmet ettiğini, onların şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ın girişimleriyle beyaz eşya ve küçük ev aletleri desteğinin gerçekleştiği ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız koronavirüs salgınında risk grubunda. 24 saat hastalarla iç içeler ve kıyafetleri de dolayısıyla her türlü hasta ile temas halinde. Çalışanlarımız evlerine çoğu zaman iş kıyafetleri ile giderken hastanedeki her riski evine de götürmüş oluyor. Biz bu proje ile hem çalışanımızı hem de ailelerimize karşı önlem almış olacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'daki devlet hastanelerine beyaz eşya desteği - Haberler

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