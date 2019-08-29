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Tekirdağ'daki FETÖ operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

29.08.2019 17:58 Tekirdağ'daki FETÖ operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru Muhammed Raşit B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince meslekten ihraç edilen eski İstanbul istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati B'nin kardeşi eski polis memuru Muhammed Raşit B. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, şüpheli, polis ekiplerince dün Çorlu'da yakalanmıştı.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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