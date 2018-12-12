Tekirdağ'daki Fetö/pdy Davasında Karar

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:15



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:15

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa, 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefa Çelik ve avukatı katıldı.Çelik, duruşmadaki savunmasında kimseden himmet adı altında yardım toplamadığını ve kimseyle bir evde toplantı yapmadığını ileri sürdü.FETÖ üyeleri ile bir ilgisinin olmadığını, gizli bir haberleşme programı da kullanmadığını savunan Çelik, "İsnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Kimseye para yardımında bulunmadım. FETÖ veya başka bir örgütle uzaktan yakından ilgim yoktur. İddianamede üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın suçunun delillerle sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Çelik'in, "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.