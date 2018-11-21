Tekirdağ'daki Fetö/pdy Operasyonu

Tekirdağ
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Türkmenistan
ve Azerbaycan
uyruklu 2 şüpheli serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(Tekirdağ NKÜ) öğrencisi H.A. ve F.O'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.O. savcılıktan, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:48