Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'daki FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

21.08.2019 17:06 Tekirdağ'daki FETÖ/PDY operasyonu
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Y.B.Ü., G.K. ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklandı, Y.B.Ü. ve N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 4 kişiden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52   Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık
17:51   flaş
17:51   Karabük'te trafik kazası: 7'si aynı aileden 8 kişi yaralandı
17:51   flaş
17:50   Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
17:50   DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4
17:50   Bahçeli: 'Söz konusu belediye başkanları terörist sevicilerdir'