Haberler » Güncel » Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı

Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

17.10.2019 15:04Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı
Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddia edilen S.G.'yi bir dere kenarında yaşanan kovalamacının ardından gözaltına almıştı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çerkezköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:01 Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye'yi operasyondan vazgeçirmeyecek -2
16:00 Öğrencilerden Mehmetçik'e "kalpli" destek
16:00 İnsan hakları örgütlerinden BAE'ye çağrı
16:00 Hanönü'de Çocuk Kitapları Günleri başladı
16:00 İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar
16:00 Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğuna çirkin saldırı
15:55 Öner: "Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır"
17.10.2019 16:02:16