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Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.

22.07.2019 09:45 Tekirdağ
Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi dün mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bu arada, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dönerden numune alarak tahlile gönderdi.
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Hükümet, Güncel

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