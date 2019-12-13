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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 46 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

13.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:54Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
'ın ilçesinde, 46 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Bir kamyonette düzensiz göçmenlerin yakalanmasının ardından başlatılan çalışma kapsamında organizatör olduğu iddia edilen F.A, D.K. ve Ö.K, ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.A. ve D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık'ta, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurmuştu.

Kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalanmış, gözaltına alınan sürücü E.M. de tutuklanmıştı.

Hayrabolu, Tekirdağ, Jandarma, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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