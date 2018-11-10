Tekirdağ'daki Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari durumdaki 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
Operasyon
Tekirdağ'da polis ekiplerinin, uyuşturucu sattığı belirlenen 22 kişinin yakalanması için 7 Kasım Çarşamba
günü şafak vakti 26 adrese düzenlediği helikopter destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 16 şüpheli yakalanmıştı.
Tekirdağ
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:19