Tekirdağ'daki Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan Yaylagöne Muhtarı Akgül Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen Yaylagöne Muhtarı Akgül Ö'yü gözaltına almış ve evinde yapılan aramalarda 900 litre kaçak şarap ve iki kaleşnikof tüfek ele geçirilmişti.
Malkara,Tekirdağ
06 Aralık 2018 Perşembe 09:06