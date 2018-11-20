Tekirdağ'daki Kaçak Tarım İlacı Operasyonu

Çorlu
ilçesinde, kaçak tarım ilacı sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
(KOM) ekipleri, kaçak tarım ilacı sattıkları iddia edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 175 litre kaçak tarım ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan O.V. ile H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.