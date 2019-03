Tekirdağ'daki "Küçük Karadeniz" Pazara Çıktı

Kaynak: AA

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ 'da "küçük Karadeniz " olarak bilinen Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kurdukları organik pazarda hem kültürlerini tanıtıyor hem de ev bütçesine katkıda bulunuyor. Samsun ve Giresun 'dan Tekirdağ'a göç eden ailelerin yaşam alanı oluşturduğu yerleşim, bir süre sonra mahalle statüsü kazandı. Büyük bölümü Karadeniz Bölgesi 'nden gelenlerin yaşadığı yerleşime, belediye meclisince Karadeniz Mahallesi adı verildi.Evlerini taşıdıkları ve yeni bir yaşama adım attıkları kentte, kültürlerinden ödün vermeyen Karadenizli aileler, hem şivelerini hem dinledikleri müzikleri hem de mutfak kültürlerini hiç değiştirmedi.Misafirliğe gelen Tekirdağlılara ikram ettikleri ürünleri tam not alan mahalle sakinleri, maharetli ellerinden çıkan ürünlere gelen övgüler sonrası "Kadın Eli Organik Pazarı"nı kurdu.Burada el emeği, alın teri ürünlerini tezgaha çıkaran Karadeniz'in çalışkan kadınları, hem mutfak kültürünü tanıtıyor hem de ev bütçesine katkı sağlıyor.Mahallede yaşayan yaklaşık 40 kadının tezgah açtığı pazarda, kadınlar evlerinde yaptıkları Karadeniz yöresine özgü ürünlerle yaptıkları organik ürünleri satışa sunuyor."Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracağız"Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin 1974 yılından itibaren Karadeniz Mahallesi olarak resmiyet kazandığını söyledi.Karadenizlilerin nereye giderlerse gitsinler kültürlerini hep yaşattıklarını anlatan Akyüz, "Bize Her Yer Trabzon, derken bunu boşuna demiyoruz. Biz yaşadığımız her yere kültürümüzü götürüyoruz. Yaşadığımız her yere gelenek göreneklerimizi götürüyoruz. Hangi evin bahçesine gitseniz karalahana görürsünüz, hangi evin bahçesine gitseniz kara yemiş görürsünüz. Bu kültürümüzü gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Akyüz, pazarda Karadeniz ürünlerinin satışa sunulduğunu belirterek, "Trabzonumuza ait tereyağımız, peynirimiz burada organik olarak memleketimizdeki gibi yapılıyor. 1 ay önce pazarımızın açılışını yaptık. Pazara gelen vatandaşların tepkileri de çok güzel, herkes çok beğeniyor ürünleri. Karadenizli kadınlar çok çalışkan ve maharetli." dedi."Herkes Karadeniz ürünlerini çok beğeniyor"Mahalle sakinlerinden Emine İncehasan, Süleymanpaşa Belediyesi ve dernek iş birliği ile açılan pazarda kadınların hem Karadeniz'i Tekirdağ'a taşıdığını hem de aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.Ayşe İncehasan da her hafta pazara çıkacakları günü iple çektiklerini belirterek, alış verişe gelenlerin ürünleri çok sevdiklerini söyledi.Nilüfer İnce de, kadınların kendi ürünlerinden para kazanmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.Kadınlara böyle güzel bir imkan sunulduğu için mutlu olduklarını belirten Neşe İncehasan ise "Pazarda kendi ürettiğimiz ürünlerimizi satabiliyoruz. Kadınlar olarak ev ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Ürünlerimizi satıp değerlendireceğimiz için çok mutluyuz. Kara lahanamız, mısır ekmeğimiz, tereyağ, taş fırında yapılmış ekmeğimiz, sütümüz kendi elimizle ürettiğimiz her şey var pazarda." diye konuştu.