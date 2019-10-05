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Tekirdağ'daki sağanak

Malkara ilçesindeki kuvvetli yağış nedeniyle kapanan, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu ulaşıma açıldı.

05.10.2019 02:52
Malkara ilçesindeki kuvvetli yağış nedeniyle kapanan, TekirdağÇanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu ulaşıma açıldı.
Dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran sağanak ilçedeki bazı rögarları tıkadı.
Rögarların tıkanması nedeniyle dereye ulaşamayan yağmur suyu, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu üzerinden akmaya başladı.
Suyun, trafik akışını önlemesi nedeniyle yol ekiplerce ulaşıma kapatıldı.
Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonrası tıkanan rögarlar açıldı, dere yatağına ulaşan sağanak suları kara yolundan çekildi. Daha sonra ekipler yolu trafiğe açtı.
İlçede sağanak aralıklarla devam ediyor.
Tekirdağ'daki sağanak

Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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