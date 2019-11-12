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Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

12.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:40Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sinanlı Mahallesi'nde eski bir süt fabrikasında sahte içki imalatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Saray ilçesinde jandarma ekiplerince 8 Kasım'da eski bir süt fabrikasına düzenlenen operasyonda, 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Jandarma, Saray, Güncel

Kaynak: AA

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