Haberler » Güncel » Tekirdağ'daki 'Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Haber

Tekirdağ'daki "Şehitler Abidesi"nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

11.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:12Tekirdağ'daki
ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildiren Çetin, "Şehitlerimizin mezarları dolayısıyla restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor. 2020'nin ikinci yarısında Şehitler Abidemizin restorasyonunu ve peyzajını tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Süleymanpaşa, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 18:07:31