Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildiren Çetin, "Şehitlerimizin mezarları dolayısıyla restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor. 2020'nin ikinci yarısında Şehitler Abidemizin restorasyonunu ve peyzajını tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.