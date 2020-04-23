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Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili 16 zanlı yakalandı.

23.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:14
Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili 16 zanlı yakalandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde 21 Nisan'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışmaya müdahale için giden iki polis memurunun yaralanmasıyla ilgili Ş.B, V.T, E.U, K.Ş, S.Ş, Y.T, V.T, E.T, E.K, O.K, B.A, B.D, V.Ş, E.U, G.U. ve A.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. aranıyor.
Yaralı polis memurları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel , Haber
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