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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

01.09.2019 18:42 Tekirdağ'daki silahlı saldırı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Yalova'da yakalandıktan sonra Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Nazım Baştürk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
30 Ağustos'ta, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, Salih Durmuş (49) ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk (42), arkalarından gelen Nazım Baştürk'ün silahlı saldırısına uğramıştı. Durmuş ve Baştürk'ün hayatını kaybettiği olay sonrası Nazım Baştürk, kaçtığı Yalova'da yakalanarak Çorlu emniyetine teslim edilmişti.
Öte yandan iki çocuk annesi Melike Baştürk'ün, 6 ay önce Nazım Baştürk'e boşanma davası açtığı ve Çorlu'ya yerleştiği öğrenildi.

Tekirdağ, Baştürk, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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