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Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:40Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
'ın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Malkara ilçesinde 26 Kasım'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, tabanca, sahte para kontrol cihazı ve av tüfeği ile 110 bin lira ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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