Tekirdağ'daki trafik kazası

Tekirdağ
'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti. İstanbul
'dan Keşan
istikametine giden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, Kınıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kaza sonucu yaralanan ve Namık Kemal Üniversitesi
hastanesine kaldırılan Ebru Üzmez (60) burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Dün İstanbul'dan Keşan istikametine giden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, Kınıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrilmiş, kazada sürücü Üzmez ve araç içerisindeki 4 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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