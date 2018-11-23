Tekirdağ'daki Tren Kazası Görüntüleri Bilirkişi Raporuna Girdi

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, makinist kabininde bulunan 3 güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler eklendi.
Trenin ön kısmını gösteren görüntülerde, kaza anında şiddetli bir sarsıntı olduğu görülüyor. Kabinin içini gösteren kamerada ise makinistin oturduğu koltuktan havaya sıçraması görüntüleri yer alıyor.
Yan kamera görüntülerine ise trenin vagonlarının devrilmesi yansıyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen kazada yolcu treninin 6 vagonu devrilmiş, kazada 25 kişi hayatını kaybederken 340 kişi yaralanmıştı.
Çorlu,Tekirdağ