Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli

Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutluk'a 480 adet aile çadırı gönderildi.

07.10.2019 17:27Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli
Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutluk'a 480 adet aile çadırı gönderildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Arnavutluk'ta meydana gelen 5,6 ve 4,1 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle uluslararası yardım talebi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Arnavutluk'a gönderilmesi uygun görülen, içerisinde 480 adet aile çadırı bulunan 4 tırı Tekirdağ AFAD lojistik deposundan uğurladı. Vali Yıldırım, yardım tırlarını uğurlarken Arnavutluk'un kardeş ülke olduğunu belirtti. Yıldırım, Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve şoförleri "Allah'a emanet olun ve yolunuz açık olsun" diyerek uğurladı.

Yardım tırlarını uğurlamaya Vali Yıldırım'ın yanı sıra AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol da katıldı. - TEKİRDAĞ

Arnavutluk, Tekirdağ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:51 "Cesur Türk askerleri Kore'de özgürlük için mücadele etti"
22:50 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:49 Ankara'da fabrika yangını
22:47 Ankara'da fabrika yangını
22:45 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:44 "Cesur Türk askerleri Kore'de özgürlük için mücadele etti"
22:43 Polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı