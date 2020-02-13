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Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi

Tekirdağ Valiliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında depremzedeler için toplanan malzemelerin bulunduğu 4 tır Elazığ'a gönderildi.

13.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:29
Valiliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında depremzedeler için toplanan malzemelerin bulunduğu 4 tır 'a gönderildi.
Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Yıldırım, vatandaşların yardım kampanyasına güzel bir katılım sağladığını belirterek, "Bizden beklenen yardım 1 tırdı ama toplanan yardımlar 4 tır oldu. Yardım eden hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İlçelerimizden de çok güzel katılım oldu. Bu yardımlar insanımızın ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor. Bu yardımlar bize gösteriyor ki başımıza bir şey gelirse yalnız değiliz." dedi.
Törene, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.
Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi

Tekirdağ, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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