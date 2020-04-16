Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyor
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı.
16.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:29
Emekli Hasan Camcı, alınan tedbirlere halkın uyması gerektiğini belirterek, "Burada araçlarla kaçak geçmek için tepeleri dolaşıyorlar. Jandarma oraları kapattırdı. İster istemez tarlalardan geçmek istiyorlardı" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Tekirdağ, İstanbul, Güncel