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Hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden genç, 20 gün sonra evlenecekti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan ve takla atıp hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden gencin 20 gün sonra evleneceği ortaya çıktı.

05.08.2019 09:51
Hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden genç, 20 gün sonra evlenecekti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı. Hurdaya dönen aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy'den Malkara istikametine seyreden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

20 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan hayatını kaybeden genç sürücüsünün 20 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.


Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (6)
CENGİMEM RETTÜR: teneke parcası arac
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KUZEYİN UŞAĞII: Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin.
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KÜBRA: İNŞ ALKOLLU ÖLMEMİŞTİR. . ALLAH ÖLÜMÜNDE HAYIRLISINI VE BİZİ CENNETTEKİ KULLARINDAN OLMAMIZI NASİP ETSİN
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MESUT: Genelde kafa güzel araç kullanıyolar. Allah rahmet eylesin.
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FARUK: Allah rahmet eylesin
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A.D.: gençler çok hızlı hesapsız gidiyorsunuz ananızı babanızı sevdiklerinizi acılar içinde bırakıyorsunuz kendinize yazık ediyorsunuz ALLAH rahmet eylesin anaya babaya ALLAH sabır versin ana baba için çok zor bir sınav ALLAH kimseyi evlat acısı ile sınamasın
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