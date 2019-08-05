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Tekirdağ'dan kahreden haber: 20 gün sonra düğünü olacaktı

Tekirdağ'dan kahreden haber: 20 gün sonra düğünü olacaktıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı.

05.08.2019 10:54
Tekirdağ'dan kahreden haber: 20 gün sonra düğünü olacaktı
Tekirdağ'dan kahreden haber: 20 gün sonra düğünü olacaktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı. Hurdaya dönen aracın şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy'den Malkara istikametine seyreden Murat Öz yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rahmet kurtarılamadı.
Öte yandan hayatını kaybeden genç sürücüsünün 20 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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