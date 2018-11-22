Tekirdağ'dan Kısa Kısa

22 Kasım 2018 Perşembe 17:24



22 Kasım 2018 Perşembe 17:24

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Birkan Korkmaz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a iadeyi ziyarette bulundu.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Korkmaz, belediye çalışmalarını takip ettiğini belirtti.Sarıkurt ve ekibine başarılar dileyen Korkmaz, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.İlçe Jandarma komutanının kendilerine yaptığı ziyaretten memnun olduğunu ifade eden Sarıkurt ise belediyecilik anlamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, yeni görevinde Korkmaz'a başarılar diledi.Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci, Hülya Perin, Kemaleddin Avcı, Oktay Çolpan ve Serhad Çatalkaya'nın da hazır bulunduğu ziyaret sohbet ortamında devam etti.Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi faaliyetleri sürüyorÇorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bir yıl içerisinde binlerce hayvana sağlık hizmeti sundu.Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili açıklamasında, bir yıllık süreç içerisinde 2 veteriner hekim, 1 çağrı merkezi yetkilisi, 8 işçi ve 3 hayvan nakil aracı ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek hizmet verdiklerini söyledi.Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 2018 yılı itibarıyla bin 650 hasta ve yaralı hayvanı tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturduklarını belirterek, 530 sahipsiz hayvanı aşıladıklarını ve karneleri ile ücretsiz olarak sahiplendirdiklerini kaydetti.Bir yıllık sürede ayrıca 490 sahipsiz hayvanı steril şartlarda kısırlaştırıp küpe ve çip takarak kayıt altına aldıklarını ifade eden Sarıkurt, "825 sahipsiz hayvan kuduz ile mücadele ve halk sağlığı kapsamında kuduz yönünden aşılanarak paraziter ilaçlamaları yapıldı. Bin 280 şikayet, istek ve talep değerlendirilerek vatandaşlarımızın problemlerine çözümler üretildi. Yine tilki, şahin, kartal, leylek, karabatak, martı ve benzeri birçok yaban hayvanın kurtarılması sağlamış ve yardıma muhtaç olanları tedavi edilerek yaşadığı doğal ortamlara salıverildi. Bundan sonra da geçici bakım evimiz bu tür faaliyetlerine devam edecek" dedi.Başkan Yardımcısı Çolpan'dan imar planı değişiklikleri ile ilgili uyarıÇorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, "Üniversite alanı" ve "Kentsel gelişme alanı" amaçlı imar planı değişiklikleri ile ilgili uyarıda bulundu.Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanan "Üniversite alanı" ve "Kentsel gelişme alanı" amaçlı Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Tekirdağ İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi hükmü uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığını belirtti.Onaylı imar planı paftaları ve açıklama raporlarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında 20/11/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarıldığını ifade eden Çolpan, askı süresi içinde itirazların Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne veya duyurunun yapıldığı idarelere yapılabileceğini de kaydetti.Çolpan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Halkımızın mağduriyet yaşamaması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan raporları kontrol etmeleri önemlidir. Sevgi ve saygılarımla halkımıza duyurulur."