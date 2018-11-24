Tekirdağ'dan Kısa Kısa

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:41



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:41

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Vakıflar ve Ahimehmet mahallelerini ziyaret etti.Yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Yüksel, 4,5 yıllık hizmetlerini anlatan sinevizyon gösterisini de yine mahalle sakinleriyle birlikte izledi.Mahallelerin, belediye ailesinin en büyük parçası olduğunu ifade eden Yüksel, "Yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen 4,5 yıla çok şey sığdırdık, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yol sorununu ortadan kaldırmak için çok çalıştık ve bu güne kadar 117 kilometre yol yaptık. Ergene'de 5 bin hastayı evlerinden aldık hastanelere götürerek tedavilerini yaptırıp yine evlerine geri teslim ettik. Bu hizmetimiz, Türkiye'nin birçok belediyesinde yok." dedi.Ziyaretlerde konuşan Yüksek, Vakıflar Mahallesi'nin yeni yıldan itibaren doğalgaza kavuşacağı müjdesini de verdi.Emniyet Müdürü Kurtoğlu'nun ziyaretleriÇerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Serdar Kurtoğlu, Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti.Kooperatif yönetim binasında yapılan ziyarette konuşan Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Dobrucalı, "Nazik ziyaretinizden dolayı şahsım, yönetim kurulu üyelerim ve kooperatif ortaklarımız adına sizlere teşekkür ediyorum." dedi.Kendisinin bölgeye yabancı olmadığını belirten Kurtoğlu da, kooperatifin istihdam ve iş hacminin bölge için çok memnun edici olduğunu kaydederek, yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.Başkan Yüksel'in ziyaretleriErgene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne yeni atanan Dr. İbrahim İçöz'ü ziyaret etti.Genel müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette, İçöz ziyaretinden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür etti.